S7 проверяет информацию о пилоте, который во время рейса смотрел гонки на планшете

Авиакомпания S7 проводит проверку в связи с информацией о просмотре пилотом гонок во время полета, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее ряд СМИ опубликовал фото из кабины пилота Airbus A321, следовавшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. На нем видно, что пилот смотрит видео Гран-При «Формулы-1» в Катаре.

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В Авиакомпании уточнили, что запрет на любые ненужные действия или разговоры в кабинете пилотов распространяется на высоту до 3000 метров.

Так, на высоте выше указанной один из пилотов продолжает управление самолётом, а другой в этот момент имеет право «отвлечься на приём пищи, перерыв, посещение уборной и т.д», отмечает перевозчик.

Ранее, 1 декабря, самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку, но теперь в воздушной гавани Минеральных Вод, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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