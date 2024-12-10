S7 проверяет информацию о пилоте, который во время рейса смотрел гонки на планшете

Авиакомпания S7 проводит проверку в связи с информацией о просмотре пилотом гонок во время полета, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее ряд СМИ опубликовал фото из кабины пилота Airbus A321, следовавшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. На нем видно, что пилот смотрит видео Гран-При «Формулы-1» в Катаре.