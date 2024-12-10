В Самаре вынужденно сел летевший в Казань самолет «Турецких авиалиний»

Самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», следовавший из Стамбула в Казань, совершил вынужденную посадку в Самаре. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 10 декабря примерно в 02:00 на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Турецкие авиалинии"», — указали в ведомстве.

Причиной вынужденной посадки стали неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, на 12 часов задержали вылет рейса «Турецких авиалиний» Казань-Стамбул. Всего на лайнер зарегистрировано 75 пассажиров, на время ожидания им предоставят услуги в соответствии с федеральными авиаправилами.

Ранее самолет с футболистами московского футбольного клуба «Динамо», направлявшийся в Чечню, вынужденно сел в Махачкале на фоне непогоды, напоминает Ura.ru.

