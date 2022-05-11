S7 отменила полеты на юг России до 24 июня

Авиакомпания S7 отменила полеты в ряд южных городов РФ до 24 июня. Об этом сообщает «Говорит Москва».

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Ранее режим ограничения полетов в аэропорты регионов на юге России и в центральной части страны продлили до 13 мая.

Под временные ограничения попали аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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ФОТО: Alex Beltyukov / wikimedia.org
ТЕГИ:ПолетыАэропорты
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