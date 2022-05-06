«Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в Ташкент с 20 мая

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 мая запустит прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Режим ограничения полетов в аэропорты южных регионов продлили до 13 мая

В сообщении говорится, что авиаперелёты из Шереметьево в столицу Узбекистана будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

«В связи с запуском прямых рейсов «Аэрофлота» из Москвы с 21 мая отменены рейсы из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией «Россия». Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы», - добавили в авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 5 мая полётов в Индию, регулярные рейсы между Москвой и Дели будут выполняться два раза в неделю.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:УзбекистанРоссияМоскваАэрофлот
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