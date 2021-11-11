S7 не поддержала проверку QR-кодов при покупке авиабилетов

Требование QR-кодов при регистрации и посадке на рейсы понизит пассажирский трафик. Об этом сообщает РБК со ссылкой на авиакомпанию S7.

В S7 Airlines подчеркнули, что авиакомпания не поддерживает инициативу введения проверки QR-кодов во время регистрации на рейс. Если такое решение всё же примут, то требования к предъявлению QR-кодов требуют дальнейшей технологической проработки, считают в авиакомпании.