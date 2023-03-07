С запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла «Нижегородская»

Кросс-платформенная станция «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий метро стала частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Европе. Его создание с пуском нового кольца метро полностью закончено, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, также в составе ТПУ «Нижегородская» построено объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания. На подземном уровне здания с атриумом находится зона распределения пассажиропотоков, зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения, из другого терминала пассажиры смогут попасть в торговые галереи.

На территории пересадочного узла создана безбарьерная среда, отметил Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – управляющая компания по реализации объекта, участник программы развития ТПУ в Москве) Юрий Кравцов. На переходах есть лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.

БКЛ разгрузит радиальные линии метро и автодороги

Архитекторы станции «Нижегородская» использовали образ игры-конструктора – пространство визуально поделили на части благодаря использованию разных цветов, что также должно обеспечить дополнительную визуальную навигацию.

Центральным арт-объектом ТПУ стала 15-метровая стела «Московские кольца», символизирующая БКЛ и МЦК.

Большая кольцевая линия метро была открыта 1 марта 2013 года. Она связывает существующие и перспективные линии столичной подземки, платформы МЦК и МЦД.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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