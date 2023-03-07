С запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла «Нижегородская»

Кросс-платформенная станция «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий метро стала частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Европе. Его создание с пуском нового кольца метро полностью закончено, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, также в составе ТПУ «Нижегородская» построено объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания. На подземном уровне здания с атриумом находится зона распределения пассажиропотоков, зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения, из другого терминала пассажиры смогут попасть в торговые галереи.

На территории пересадочного узла создана безбарьерная среда, отметил Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – управляющая компания по реализации объекта, участник программы развития ТПУ в Москве) Юрий Кравцов. На переходах есть лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.