С запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла «Нижегородская»
Кросс-платформенная станция «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий метро стала частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Европе. Его создание с пуском нового кольца метро полностью закончено, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.
По его словам, также в составе ТПУ «Нижегородская» построено объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания. На подземном уровне здания с атриумом находится зона распределения пассажиропотоков, зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения, из другого терминала пассажиры смогут попасть в торговые галереи.
На территории пересадочного узла создана безбарьерная среда, отметил Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – управляющая компания по реализации объекта, участник программы развития ТПУ в Москве) Юрий Кравцов. На переходах есть лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.
Архитекторы станции «Нижегородская» использовали образ игры-конструктора – пространство визуально поделили на части благодаря использованию разных цветов, что также должно обеспечить дополнительную визуальную навигацию.
Центральным арт-объектом ТПУ стала 15-метровая стела «Московские кольца», символизирующая БКЛ и МЦК.
Большая кольцевая линия метро была открыта 1 марта 2013 года. Она связывает существующие и перспективные линии столичной подземки, платформы МЦК и МЦД.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Советник Пушилина не исключил попыток прорыва ВСУ в Артемовске
- С запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла «Нижегородская»
- Офицер ВСУ заявил о потере «наступательного потенциала» под Сватово и Кременной
- Российские добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий
- «До 8 тысяч рублей»: Сколько стоит ювелирка к 8 марта
- В ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска
- ФСБ ликвидировала 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов
- СМИ: Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак
- Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о возвращении на передовую после отравления
- Австрийский полковник: Основной контингент ВСУ уже вывели из Артемовска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru