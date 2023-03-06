БКЛ разгрузит радиальные линии метро и автодороги

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро позволит существенно разгрузить другие линии подземки и автомобильные магистрали, в целом улучив транспортную ситуацию в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, запуск большого кольца улучшит транспортное обслуживание 34 районов города, в которых живут более 3 млн человек. В частности, в пешей доступности от станций проживает порядка 1,2 млн человек.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что разгрузит станции внутри кольца и само кольцо.

«За счет существенного снижения нагрузки на другие линии и появления многочисленных альтернативных маршрутов поездок положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры метрополитена», - сказал Бочкарёв.

Пассажиры подземки ежедневно смогут экономить до 35-45 минут.

Глава Стройкомплекса привел прогноз экспертов, которые рассчитывают, что разгрузка Кольцевой линии будет в пределах 25%, радиальных направлений – 22%. Кроме того, предполагается, что снизится также нагрузка на Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали примерно на 15% за счет отказа от ряда поездок на личном автомобиле.

Оценить, как запуск БКЛ изменит поведение жителей, можно будет через год-два, сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Он пояснил, что столько времени потребуется для того, чтобы в сознание людей БКЛ «полноценно интегрировалась».

Полностью движение по БКЛ было открыто 1 марта.

