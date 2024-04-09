СМИ: В России хотят создать министерство патриотического воспитания

Возможность формирования нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание, обсуждают в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, ведомство могут сформировать после инаугурации президента Владимира Путина, запланированной на 7 мая, и создания новой структуры федеральных органов власти.

Как отмечают источники, в РФ также обсуждают идею объединения Минобрнауки и Минпросвещения. Министерства составляли одно ведомство до 2018 года. Однако в пресс-службе Минобрнауки заявили, что не располагают данными о формировании новой структуры и возможной передаче части полномочий. По информации одного из собеседников «Ведомостей», ответственное за молодежную политику и патриотическое воспитание ведомство могут создать после реорганизации Минпросвещения. Таким образом часть его полномочий вернется Минобрнауки, а связанные с патриотическим воспитанием меры передадут новому министерству.

По данным издания, основой для нового ведомства станет Росмолодежь. Как отметил один из источников, по сути речь идет об «укреплении» агентства. Собеседник «Ведомостей» указал, что Росмолодежь справилась с поставленными перед ней задачами, в том числе организацией работы с детьми, фестивальной деятельностью. В связи с этим появилась идея придать структуре министерский статус, передать ей дополнительные функции и вывести ее в прямое подчинение Кремлю.

