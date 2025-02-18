Дерипаска призвал снять антироссийские санкции для мирной жизни на Украине
18 февраля 202512:08
Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал отменить все санкции в отношении России для возвращения Украины к «нормальной мирной жизни». Об этом миллиардер написал в Telegram-канале.
«Если мы хотим успешного возвращения... мирной жизни на Украину, ее быстрого восстановления, то все ограничения... должны быть сняты», - подчеркнул предприниматель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз снять с России санкции, которые уничтожили конкурентоспособность экономики Европы, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru