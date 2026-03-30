Рэпера Ганвеста оштрафовали за текст из его трека

Таганский суд Москвы оштрафовал рэпер Ганвеста (настоящее имя - Руслан Гоминов) за текст одного из его треков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

О каком именно треке идёт речь - не уточняется. В суде указали, что в нём музыкант распространяет информацию, «которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

По решению суда Гоминову был назначен штраф в размере 95 тысяч рублей.

Ранее с рэпера Птахи (Давид Нуриев) принудительно взыскали более 300 тысяч рублей долга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

