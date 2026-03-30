Рэпера Ганвеста оштрафовали за текст из его трека
30 марта 202614:56
Таганский суд Москвы оштрафовал рэпер Ганвеста (настоящее имя - Руслан Гоминов) за текст одного из его треков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
О каком именно треке идёт речь - не уточняется. В суде указали, что в нём музыкант распространяет информацию, «которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».
По решению суда Гоминову был назначен штраф в размере 95 тысяч рублей.
Ранее с рэпера Птахи (Давид Нуриев) принудительно взыскали более 300 тысяч рублей долга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Кузнецов, Вдовиченков и Гусева стали народными артистами РФ
- Российский фильм «Группа крови» стал финалистом кинофестиваля AAFF
- Россиянам объяснили, как защититься от нового варианта COVID-19 «Цикада»
- Военный объяснил, откуда у Украины так много беспилотников
- Трамп заявил, что почти уверен в скором достижении соглашения с Ираном
- «Потеряют до 20%»: Помогут ли скидки на аренду вернуть ретейлеров в ТЦ
- «Никого не пускают»: В чем сложность лицензирования «серых» домов престарелых
- «Литвяк», Болливуд и «Драма» с Паттинсоном: Что посмотреть в кино в апреле
- «Тянул лямку»: В России усомнились в силовом рекорде атлета из ЮАР
- Тираж романа Симоньян превысил 170 тысяч экземпляров