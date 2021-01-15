С понедельника все российские школьники вернутся к очному обучению

С понедельника, 18 января, в школах всех регионов России возобновятся очные занятия. Об этом объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе брифинга в правительстве.

Глава ведомства уточнил, что с понедельника сядут за парты школьники в 85 субъектов РФ, включая Москву.

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Исключение, по его словам, составят 10 школ в семи регионах. Эти учебные заведения пока находятся на карантине в связи с ковидом, передает RT.

Кравцов отметил, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционное, оно способно лишь его дополнять.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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