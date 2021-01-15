С понедельника все российские школьники вернутся к очному обучению

С понедельника, 18 января, в школах всех регионов России возобновятся очные занятия. Об этом объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе брифинга в правительстве.

Глава ведомства уточнил, что с понедельника сядут за парты школьники в 85 субъектов РФ, включая Москву.