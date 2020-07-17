С Навального взяли подписку о невыезде
Следователь на допросе по уголовному делу о клевете сообщил оппозиционеру Алексею Навальному, что берёт с него подписку о невыезде. Об этом основатель «Фонда борьбы с коррупцией» сообщил в своем «Твиттере».
Навальный также сообщил, что следователь не захотел отразить в протоколе его позицию о политической мотивированности этого дела. Политик и его адвокаты в ответ отказались подписывать протокол допроса.
Уголовное дело против Навального о распространении ложной информации, порочащей честь и достоинство, было возбуждено из-за его высказываний по поводу героев видеоролика RT. Они выступали в поддержку поправок в Конституцию, и Навальный отпустил в их адрес несколько нелицеприятных выражений. Общественники посчитали их оскорбительными, а снимавшегося в ролике ветерана Игнатия Артемьева вследствие сочло потерпевшим.
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