С Навального взяли подписку о невыезде

Следователь на допросе по уголовному делу о клевете сообщил оппозиционеру Алексею Навальному, что берёт с него подписку о невыезде. Об этом основатель «Фонда борьбы с коррупцией» сообщил в своем «Твиттере».

Навальный также сообщил, что следователь не захотел отразить в протоколе его позицию о политической мотивированности этого дела. Политик и его адвокаты в ответ отказались подписывать протокол допроса.