Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

По всей видимости, это уголовное дело связано с высказываниями Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны, участвовавшего в видеоролике о поправках к Конституции. Как напоминает РИА ФАН, оппозиционер неодобрительно высказался в адрес героев ролика. Некоторые его высказывания общественники сочли оскорбительными, и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло попросил Следственный комитет проверить заявления блогера.

Следствие возбудило уголовное дело, усмотрев в сказанном заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство.

