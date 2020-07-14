Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

Сотрудник Следственного комитета привёз оппозиционеру Алексею Навальному повестку на допрос в связи с возбуждённым против него делом о клевете. Об этом рассказал сам политик в своем «Инстаграме».

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По всей видимости, это уголовное дело связано с высказываниями Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны, участвовавшего в видеоролике о поправках к Конституции. Как напоминает РИА ФАН, оппозиционер неодобрительно высказался в адрес героев ролика. Некоторые его высказывания общественники сочли оскорбительными, и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло попросил Следственный комитет проверить заявления блогера.

Следствие возбудило уголовное дело, усмотрев в сказанном заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоКлеветаАлексей Навальный
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