Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете
Сотрудник Следственного комитета привёз оппозиционеру Алексею Навальному повестку на допрос в связи с возбуждённым против него делом о клевете. Об этом рассказал сам политик в своем «Инстаграме».
По всей видимости, это уголовное дело связано с высказываниями Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны, участвовавшего в видеоролике о поправках к Конституции. Как напоминает РИА ФАН, оппозиционер неодобрительно высказался в адрес героев ролика. Некоторые его высказывания общественники сочли оскорбительными, и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло попросил Следственный комитет проверить заявления блогера.
Следствие возбудило уголовное дело, усмотрев в сказанном заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство.
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