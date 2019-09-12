С начала прививочной кампании от гриппа привились около 270 тыс. москвичей
За первую неделю прививочной кампании, которая стартовала в столице 4 сентября, было провакцинировано около 270 тысячи горожан. Об этом сообщили в московском Роспотребнадзоре. При этом более 36 тысяч человек решили привиться от гриппа в мобильных пунктах.
Напомним, бесплатно сделать прививку от гриппа можно не только в поликлиниках, но и 65 мобильных прививочных пунктах. Они располагаются у станций столичной подземки, МЦК, у железнодорожной станции «Крюково», а также в некоторых столичных парках и во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».
Чтобы пройти вакцинацию, жителям столицы при себе необходимо иметь лишь паспорт.
Ранее НСН писала, что траты на вакцинопрофилактику в российской столице за последние 10 лет увеличились в 10 раз - с 265 млн рублей до 2,6 млрд рублей. Такие данные привел главный врач центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов. Он рассказал, что в Москве прививаются самыми эффективными вакцинами, которые существуют в мире. Кроме того, в столице можно привиться практической от любой инфекции. Также, по словам Филиппова, в следующем году против менингококковой инфекции планируется привить порядка 50 процентов детей от трех до шести лет.
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