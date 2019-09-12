С начала прививочной кампании от гриппа привились около 270 тыс. москвичей

За первую неделю прививочной кампании, которая стартовала в столице 4 сентября, было провакцинировано около 270 тысячи горожан. Об этом сообщили в московском Роспотребнадзоре. При этом более 36 тысяч человек решили привиться от гриппа в мобильных пунктах.

Напомним, бесплатно сделать прививку от гриппа можно не только в поликлиниках, но и 65 мобильных прививочных пунктах. Они располагаются у станций столичной подземки, МЦК, у железнодорожной станции «Крюково», а также в некоторых столичных парках и во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

Чтобы пройти вакцинацию, жителям столицы при себе необходимо иметь лишь паспорт.