С начала года зарубежные туры подорожали на 3,86%

В марте, по сравнению с февралем, отдых в ОАЭ стал дороже на 12,5%, в Турции — на 6%. Путевки в санатории подорожали на 1,1%.

По словам экспертов, подорожание связано с сезонным колебанием цен. Отмечается, что в марте у отелей заканчиваются традиционные акции раннего бронирования на лето, и они выставляют обычные высокие тарифы на летнее размещение.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что цены возвращаются на уровень 2019 года. Так он прокомментировал сообщения туристических агрегаторов о возросшей стоимости авиаперевозок.

