С начала года зарубежные туры подорожали на 3,86%
Цены на зарубежные туры из России по итогам марта выросли на 1,95% по сравнению с февралем, а с начала этого года зарубежные поездки увеличились в цене на 3,86%, сообщает Росстат.
В марте, по сравнению с февралем, отдых в ОАЭ стал дороже на 12,5%, в Турции — на 6%. Путевки в санатории подорожали на 1,1%.
По словам экспертов, подорожание связано с сезонным колебанием цен. Отмечается, что в марте у отелей заканчиваются традиционные акции раннего бронирования на лето, и они выставляют обычные высокие тарифы на летнее размещение.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что цены возвращаются на уровень 2019 года. Так он прокомментировал сообщения туристических агрегаторов о возросшей стоимости авиаперевозок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- С начала года зарубежные туры подорожали на 3,86%
- SpaceX запустит группу из 60 интернет-спутников
- Украинские депутаты назвали истинную цель Зеленского
- Эксперт посоветовал заняться скупкой золота
- NASA: в ближайшие дни состоится первый полет вертолета на Марсе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru