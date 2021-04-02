В АТОР рассказали, как сэкономить на дорожающих авиаперелётах

Собеседник НСН добавил, что самые высокие цены на перелет наблюдались на ряде зарубежных направлений, куда не так часто осуществлялись рейсы.

«Цена напрямую зависит от спроса, и наибольшее подорожание на самом деле касалось выездных зарубежных направлений, где ограничено количество рейсов. Высокие цены в ОАЭ и Мальдивы, куда было не очень много рейсов. Например, в Эмираты при стоимости ранее в 30-40 тысяч рублей, билеты достигали в экономическом классе 150 тысяч рублей туда-обратно из-за повышенного спроса. Если говорить о турах по России, на тех направлениях, где существует повышенный спрос и недостаточно провозных мощностей в перевозке, есть сезонные колебания цены. В любом случае, нужно заранее планировать поездки», - посоветовал он.

Стоимость авиабилетов по России, купленных в январе-марте с вылетом в апреле-июне, выросла на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, в Томск — на 91%. Стоимость авиабилетов из столицы в Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск, Краснодар и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, сообщили «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов авиабилетов.

