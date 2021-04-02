В АТОР рассказали, как сэкономить на дорожающих авиаперелётах

Наибольший рост цен наблюдался по выездным направлениям, а в России - сезонные колебания, объяснили в Ассоциации туроператов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что цены возвращаются на уровень 2019 года. Так он прокомментировал сообщения туристических агрегаторов о возросшей стоимости авиаперевозок.

«В авиации и туризме действует принцип динамического ценообразования. Если говорить отдельно об авиабилетах, цены на них возвращаются к уровню 2019 года. Но не надо забывать, что в 2020 году авиакомпании вынуждены были сократить тарифы на 20%-40%, и сейчас ряд перевозчиков вводят топливные сборы, которые в конечной стоимости корректируют цену авиаперелета. Чтобы избежать резких скачков и покупать дешевле, лучше это делать заранее и по акциям раннего бронирования, которые зачастую предоставляют скидку от 10% до 40%. Если говорить о туристических поездках, то перевозка на чартерных туристических рейсах зачастую экономит до 20%-30% в рамках турпакета. И сейчас действует акция кешбэк, которая продлится до 15 июня, а срок путешествия до 30 июня. Она охватывает и майские праздники, и первый летний месяц сезона отпусков. Скидка составляет 20%. Если вы покупаете и авиаперелет и отель в одном пакете, то скидка действует и на отель, и на билет», - отметил он.
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Собеседник НСН добавил, что самые высокие цены на перелет наблюдались на ряде зарубежных направлений, куда не так часто осуществлялись рейсы.

«Цена напрямую зависит от спроса, и наибольшее подорожание на самом деле касалось выездных зарубежных направлений, где ограничено количество рейсов. Высокие цены в ОАЭ и Мальдивы, куда было не очень много рейсов. Например, в Эмираты при стоимости ранее в 30-40 тысяч рублей, билеты достигали в экономическом классе 150 тысяч рублей туда-обратно из-за повышенного спроса. Если говорить о турах по России, на тех направлениях, где существует повышенный спрос и недостаточно провозных мощностей в перевозке, есть сезонные колебания цены. В любом случае, нужно заранее планировать поездки», - посоветовал он.

Стоимость авиабилетов по России, купленных в январе-марте с вылетом в апреле-июне, выросла на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, в Томск — на 91%. Стоимость авиабилетов из столицы в Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск, Краснодар и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, сообщили «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов авиабилетов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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