С начала года в Москве построили 16 новых спортивных объектов

«Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых локаций для занятий физической активностью – среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы», – сказал Бочкарев.

По его словам, спортобъекты возводят в Москве как в рамках реализации больших проектов, так и в шаговой доступность от жилых кварталов. В частности, осенью открылись Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево, два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) во Внуково и Крюково и другие спортцентры.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, отметил, что инвесторы все больше заинтересованы в строительстве спортобъектов в Москве. Так, их доля вовлеченности составила больше 62%, а 10 из 16 введенных объектов были построены за счет инвесторов.

