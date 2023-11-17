С начала года в Москве построили 16 новых спортивных объектов

В январе-ноябре 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 16 спортивных объектов, общая площадь которых составила порядка 150 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых локаций для занятий физической активностью – среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы», – сказал Бочкарев.

По его словам, спортобъекты возводят в Москве как в рамках реализации больших проектов, так и в шаговой доступность от жилых кварталов. В частности, осенью открылись Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево, два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) во Внуково и Крюково и другие спортцентры.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, отметил, что инвесторы все больше заинтересованы в строительстве спортобъектов в Москве. Так, их доля вовлеченности составила больше 62%, а 10 из 16 введенных объектов были построены за счет инвесторов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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