Собянин рассказал о вводе рекордного числа новых транспортных объектов столицы

Рекордное количество крупных транспортных объектов построили в Москве в 2023 году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в марте полностью заработала Большая кольцевая линия. В начале сентября открыли пять новых станций метро: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех». Всего за год открылось 14 новых станций.

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Кроме того, в августе запустили третий Московский центральный диаметр (МЦД-3), связавший Зеленоград и Раменское. В сентябре ввели в эксплуатацию МЦД-4, который соединил Апрелевку с Балашихой и стал самым протяженным диаметром. Теперь на МЦД появилась возможность свыше 100 вариантов пересадок на метро, Московское центральное кольцо и между самими диаметрами.

Запущено движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона. На Москве-реке появились круглогодичные регулярные пассажирские маршруты Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники. Электросуда и плавучие причалы интегрировали в систему московского транспорта.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что формирование технологической части в рамках реализации проекта городского вокзала «Варшавская» завершено наполовину.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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