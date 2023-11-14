Собянин рассказал о вводе рекордного числа новых транспортных объектов столицы
Рекордное количество крупных транспортных объектов построили в Москве в 2023 году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в марте полностью заработала Большая кольцевая линия. В начале сентября открыли пять новых станций метро: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех». Всего за год открылось 14 новых станций.
Кроме того, в августе запустили третий Московский центральный диаметр (МЦД-3), связавший Зеленоград и Раменское. В сентябре ввели в эксплуатацию МЦД-4, который соединил Апрелевку с Балашихой и стал самым протяженным диаметром. Теперь на МЦД появилась возможность свыше 100 вариантов пересадок на метро, Московское центральное кольцо и между самими диаметрами.
Запущено движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона. На Москве-реке появились круглогодичные регулярные пассажирские маршруты Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники. Электросуда и плавучие причалы интегрировали в систему московского транспорта.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что формирование технологической части в рамках реализации проекта городского вокзала «Варшавская» завершено наполовину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске
- Путин назначил нового посла в Камеруне
- Бюджет Фонда кино может вырасти в 1,5 раза в 2024 году
- В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака
- В Москве арестовали обвиняемых в подготовке поджога в воинской части
- В Челябинске задержали готовившего теракт сторонника украинских националистов
- ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца
- Член сборной Украины по уличной рыбалке сбежал в Европу, чтобы не воевать
- Правительство разработало меры для удержания цен на яйца
- К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 10 млн автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru