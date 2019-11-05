С начала года Турцию посетили почти 6 млн россиян
С января по сентябрь этого года курорты Турции посетили 5,9 млн россиян. Об этом говорят данные, представленные на сайте министерством культуры и туризма страны. Как отмечается на портале, наибольшее число путешественников, посетивших Турцию, это наши соотечественники На втором месте по этому показателю оказалась Германия — 4 млн человек. Кроме того, в топ-5 вошли Великобритания, Болгария и Иран.
Добавим, в общей сложности, Турцию за девять месяцев 2019 года посетили почти 36 с половиной миллионов туристов. Кстати, ранее RT писала, что в Турции в 2020 году может появиться «налог на проживание». В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что он может начать действовать с 2020 года и затронет все объекты размещения, в том числе отели.
Между тем, ранее НСН писала, что в Крыму зафиксирован рекордный турпоток. Рекордные показатели прошлого курортного сезона в Крыму в 2019 году удалось превысить. Как написал в своём Facebook глава республики Сергей Аксёнов, по данным на 28 октября на полуострове отдохнули 6 млн 870 тысяч человек, что на 10% превышает прошлогодний показатель. Аксёнов добавил, что всего отдыхающих традиционно приезжают из Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга, пишет КИА.
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