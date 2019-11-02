Названы наиболее популярные страны для ноябрьских каникул россиян

Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) были выбраны большинством туристов для отдыха в ноябрьские праздники, сообщает АТОР.

Специалисты опирались на статистику продаж путевок крупной федеральной сети турагентств, реализованных с заездом со второго по четвертое ноября.

Свыше трети путешественников, купивших пакетные туры (36,3%) предпочли другим странам Турцию. Стоимость на размещение в отелях значительно ниже, чем в октябре. Средняя цена тура на ноябрьские праздники составила 78,5 тысячи рублей. Достоинства выбора Турции также связаны с тем, что данное направление является безвизовым, перелет занимает порядка трех часов. Температура воды в купальный сезон, который длится в регионе до середины ноября, поднимается до 25 градусов.

На втором месте по популярности – пакетные предложения в ОАЭ, стоимость которых, в среднем, составила 151,3 тысячи рублей. Такие путевки приобрели 14,8 процентов путешественников.

В тройке наиболее популярных для ноябрьского отдыха направлений – Таиланд. Тур средней стоимостью 107,2 тысячи рублей приобрели 12,4 процентов клиентов турагентств.

