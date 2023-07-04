С начала года для маломобильных жильцов в новых домах обустроили 103 квартиры
С начала года столичные власти подготовили дополнительно 103 квартиры в новых домах, предназначенные для маломобильных жильцов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что такие квартиры проектируют на нижних этажах. Их особенность заключается в более широких дверных проемах, совмещенном расширенном санузле с поручнями и большими холлами. Розетки и электрощиток установлены ниже обычного уровня, а у дверей есть дополнительная ручка и два глазка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что по реновации маломобильные граждане получили 233 квартиры в 23 новостройках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru