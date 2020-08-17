С начала акции «Лучший друг» в Москве собрано 2,5 тонн кормов для бездомных животных
Жители столицы, принявшие участие в акции «Лучший друг», собрали рекордное количество кормов в помощь приютам для бездомных животных. Об этом заявили в пресс-службе московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».
Там подчеркнули, что акция «Лучший друг», которая стартовала в Москве 3 августа, всего за полторы недели помогла собрать 2,5 тонн кормов для животных, которые содержатся в приютах столицы. Отмечается, что акция была приурочена к Международному дню бездомных животных, который отмечается с 1992 года.
Как подчеркнул секретарь МГРО партии «Единая Россия» Андрей Метельский, участники акции несли не только корма, но и игрушки, угощения, миски, коврики, домики для собак и кошек. Кроме того, москвичи в рамках акции «Лучший друг» собрали различные аксессуары и гигиенические средства, которые необходимы животным в послеоперационный период: это одноразовые пеленки, простыни, шампуни, средства от насекомых.
Напомню, волонтерская акция «Лучший друг» завершилась 15 августа. В этот день вся собранная помощь и подарки отправились в приюты для бездомных животных Москвы. Жители столицы любого возраста могли принять участие в акции: посетить приют, взять собаку или кошку на прогулку, а также забрать животное домой.
Ранее стало известно, что глава комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что во время пандемии коронавируса в закрытых приютах стало особенно актуально использование онлайн-каталогов.
По его словам, они позволили пристроить 400 животных, собак и кошек.
«Самое главное, что можно посмотреть фотографию, дистанционно познакомиться с питомцем, как некое такое портфолио, и выбрать того, кто приглянулся», - подчеркнул депутат.
Козлов вспомнил, как сам шесть лет назад таким образом выбрал своего кота, просматривая фотографии онлайн. Он добавил, что, выбрав питомца через онлайн-каталог, познакомиться с ним можно уже непосредственно в приюте.
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