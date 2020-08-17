С начала акции «Лучший друг» в Москве собрано 2,5 тонн кормов для бездомных животных

Жители столицы, принявшие участие в акции «Лучший друг», собрали рекордное количество кормов в помощь приютам для бездомных животных. Об этом заявили в пресс-службе московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Там подчеркнули, что акция «Лучший друг», которая стартовала в Москве 3 августа, всего за полторы недели помогла собрать 2,5 тонн кормов для животных, которые содержатся в приютах столицы. Отмечается, что акция была приурочена к Международному дню бездомных животных, который отмечается с 1992 года.

Как подчеркнул секретарь МГРО партии «Единая Россия» Андрей Метельский, участники акции несли не только корма, но и игрушки, угощения, миски, коврики, домики для собак и кошек. Кроме того, москвичи в рамках акции «Лучший друг» собрали различные аксессуары и гигиенические средства, которые необходимы животным в послеоперационный период: это одноразовые пеленки, простыни, шампуни, средства от насекомых.

Напомню, волонтерская акция «Лучший друг» завершилась 15 августа. В этот день вся собранная помощь и подарки отправились в приюты для бездомных животных Москвы. Жители столицы любого возраста могли принять участие в акции: посетить приют, взять собаку или кошку на прогулку, а также забрать животное домой.