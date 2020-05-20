С Мальты на родину вывезли 32 россиянина
Самолет, с застрявшими на Мальте россиянами из-за пандемии, приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, пассажирами борта являлись жители более чем 10 российских регионов.
Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами с 27 марта и теперь принимает только вывозные рейсы, грузовые, санитарные, почтовые и гуманитарные рейсы, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки.
РАнее аналитики рынка пассажирских авиаперевозок в эфире НСН высказали разные мнения о возможности международных перелетов из России с лета.
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