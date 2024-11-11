С «крабовых королей» взыскали 358 млрд рублей за вред природе

Ранее арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока о взыскании 17,4 млрд рублей. Речь идет в том числе о Дмитрии Дремлюге, которого называют «крабовым королем». В январе генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба, по делу проходят как минимум 30 ответчиков. Все фигуранты так или иначе связаны с компаниями, которые занимаются добычей краба на Дальнем Востоке.

По версии прокуратуры, бизнесмены установили иностранный контроль над стратегически важными отраслями экономики России и создали угрозу экономической безопасности, передает «Радиоточка НСН».

