С «крабовых королей» взыскали 358 млрд рублей за вред природе
Арбитражный суд Дальневосточного округа взыскал с «крабовых королей» 358,7 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба водным биологическим ресурсам, сообщили в пресс-службе суда.
Ответчиками являются рыбопромышленники и «крабовые короли» Олег Кан и Дмитрий Пашов, а также другие физические лица – представители компаний «Родные острова», «Монерон», «Курильский универсальный комплекс».
Ранее арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока о взыскании 17,4 млрд рублей. Речь идет в том числе о Дмитрии Дремлюге, которого называют «крабовым королем». В январе генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба, по делу проходят как минимум 30 ответчиков. Все фигуранты так или иначе связаны с компаниями, которые занимаются добычей краба на Дальнем Востоке.
По версии прокуратуры, бизнесмены установили иностранный контроль над стратегически важными отраслями экономики России и создали угрозу экономической безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru