Генпрокуратура сочла данные о смерти «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

Генпрокуратура назвала заявление о смерти «крабового короля» предпринимателя Олега Кана инсценировкой. Об этом сообщил представитель ведомства на заседании арбитражного суда по иску к некоторым бизнесменам, передает ТАСС.

Ранее адвокаты Кана заявили о смерти предпринимателя и попросили прекратить иск на 358,7 млрд рублей, напоминает телеканал «360».

По словам представителя ГП, ЗАГСы Сахалинской области и Санкт-Петербурга предоставили идентичные справки о том, что акты по смерти Кана не регистрировались. Родственники «умершего» не обращались в органы ЗАГС.

«Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — отметил представитель надзорного ведомства.

Он добавил, что в отношении Кана применяются активные действия по привлечению к уголовной и гражданско-правовой ответственности. Сейчас суды рассматривают уголовное дело об организации бизнесменом убийства по найму, а также иски Генпрокуратуры о взыскании с Кана и предпринимателя Дмитрия Дремлюги почти 400 млрд рублей. Бизнесмен, который находится за пределами РФ, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

