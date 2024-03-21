Генпрокуратура сочла данные о смерти «крабового короля» Олега Кана инсценировкой
Генпрокуратура назвала заявление о смерти «крабового короля» предпринимателя Олега Кана инсценировкой. Об этом сообщил представитель ведомства на заседании арбитражного суда по иску к некоторым бизнесменам, передает ТАСС.
Ранее адвокаты Кана заявили о смерти предпринимателя и попросили прекратить иск на 358,7 млрд рублей, напоминает телеканал «360».
По словам представителя ГП, ЗАГСы Сахалинской области и Санкт-Петербурга предоставили идентичные справки о том, что акты по смерти Кана не регистрировались. Родственники «умершего» не обращались в органы ЗАГС.
«Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — отметил представитель надзорного ведомства.
Он добавил, что в отношении Кана применяются активные действия по привлечению к уголовной и гражданско-правовой ответственности. Сейчас суды рассматривают уголовное дело об организации бизнесменом убийства по найму, а также иски Генпрокуратуры о взыскании с Кана и предпринимателя Дмитрия Дремлюги почти 400 млрд рублей. Бизнесмен, который находится за пределами РФ, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кличко: В Киеве после взрывов пострадали два предприятия
- Главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, Индия и США
- Минфин Японии: Товарооборот с Россией сократился в феврале на 16,5%
- Десять снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили над Белгородской областью
- ФСБ: Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма
- Генпрокуратура сочла данные о смерти «крабового короля» Олега Кана инсценировкой
- В Токио и близлежащих районах произошло землетрясение магнитудой 5,3
- Суд арестовал актера Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве
- Глава МИД Латвии начал заикаться, отвечая на вопрос о депортации россиян
- Актер Никита Кологривый в суде попросил помиловать его
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru