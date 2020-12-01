С Ельцин-Центра требуют долг через суд

Судебный иск финансового плана подан к бенефициару Ельцин-Центра в Екатеринбурге. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр» требует с московского ООО «Агора-центр», имеющего долю в Ельцин-Центре, 15,5 миллиона рублей за неоплаченные работы по техническому обслуживанию здания в период пандемии. Д

Сведения об иске появились в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Первое заседание по делу должно состояться 21 декабря.

В мае один из бенефициаров здания Ельцин-Центра просил управляющую компанию снизить стоимость услуг на 90% в связи с пандемией коронавируса, однако та отказалась пойти на встречу.

При этом другой бенефициар — фонд имени Б. Н. Ельцина — не прекращал оплачивать соответствующие работы по поддержанию работоспособности центра, отмечает Ura.ru. Ельцин-Центр был закрыт на карантин 23 марта и возобновил работу 1 августа.

