С Ельцин-Центра требуют долг через суд
Судебный иск финансового плана подан к бенефициару Ельцин-Центра в Екатеринбурге. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр» требует с московского ООО «Агора-центр», имеющего долю в Ельцин-Центре, 15,5 миллиона рублей за неоплаченные работы по техническому обслуживанию здания в период пандемии. Д
Сведения об иске появились в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Первое заседание по делу должно состояться 21 декабря.
В мае один из бенефициаров здания Ельцин-Центра просил управляющую компанию снизить стоимость услуг на 90% в связи с пандемией коронавируса, однако та отказалась пойти на встречу.
При этом другой бенефициар — фонд имени Б. Н. Ельцина — не прекращал оплачивать соответствующие работы по поддержанию работоспособности центра, отмечает Ura.ru. Ельцин-Центр был закрыт на карантин 23 марта и возобновил работу 1 августа.
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