С 30 мая изменился регламент выдачи загранпаспортов
30 мая в России вступает в силу новый административный регламент выдачи заграничных паспортов, сообщает РИА Новости.
Документ в частности, изменяет время ожидания в очередях: теперь при любом обращении оно не должно превышать 15 минут, тогда как раньше при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно.
Также, согласно регламенту, в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем необходимых для получения услуги документов.
Ранее сообщалось, что получить загранпаспорт могут граждане РФ, проживающие на территории страны или за рубежом, однако живущим за границей россиянам придется приехать в Россию. МИД РФ опроверг новый порядок выдачи заграничных паспортов
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