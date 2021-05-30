С 30 мая изменился регламент выдачи загранпаспортов

Документ в частности, изменяет время ожидания в очередях: теперь при любом обращении оно не должно превышать 15 минут, тогда как раньше при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно.

Также, согласно регламенту, в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем необходимых для получения услуги документов.

Ранее сообщалось, что получить загранпаспорт могут граждане РФ, проживающие на территории страны или за рубежом, однако живущим за границей россиянам придется приехать в Россию. МИД РФ опроверг новый порядок выдачи заграничных паспортов

