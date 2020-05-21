С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска

Исключительно московские цифровые пропуска для перемещения по городу станут действительны, начина с 27 мая. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем персональном сайте. Жители других регионов могут начать оформлять их уже сегодня. По словам Собянина, сделано это для упрощения и создания одноканальной системы.

Как отметил градоначальник, впервые с начала эпидемии коронавируса появилась надежда на приближающееся окончание его распространения. Однако необходимо продолжать соблюдать все требования предосторожности, во избежание повторной волны.

Мэр подписал указ о новых послаблениях карантинных мер. Так, с 25 мая вновь возобновляют работу 88 центров «Мои документы». С этого же числа снова заработает сервис каршеринга, но автомобиль можно будет взять в аренду не мне чем на 5 дней.

