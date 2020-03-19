С 27 марта в России стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

«Мы завершили регистрацию участников на конкурс «Лидеры России. Политика». Пора подвести некоторые итоги. Главный из них — высокий интерес к конкурсу. 33 986 человек, подавших заявки, свыше 200 тысяч регистраций на странице поддержки и 180 тысяч проголосовавших за понравившегося участника. Мы считаем, это очень хорошие результаты для первого сезона», - заявил он.

Тем не менее, не все желающие успели выполнить обязательные задания, поэтому было принято решение о продлении возможности написать эссе или видеоинтервью, которые служат допуском к дистанционному этапу.

Помимо тех, кто наберет необходимое число баллов в тестах, в следующий этам пройдут и те, за кого голосовали граждане.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».

