С 27 марта в России стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России. Политика»
19 марта состоялась пресс-конференция по итогам регистрационного этапа конкурса «Лидеры России. Политика». В ходе мероприятия организаторы рассказали, что ожидает участников на следующем этапе, который станет дистанционным.
По словам руководителям конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, почти 34 тысяч подали заявки на конкурс.
«Мы завершили регистрацию участников на конкурс «Лидеры России. Политика». Пора подвести некоторые итоги. Главный из них — высокий интерес к конкурсу. 33 986 человек, подавших заявки, свыше 200 тысяч регистраций на странице поддержки и 180 тысяч проголосовавших за понравившегося участника. Мы считаем, это очень хорошие результаты для первого сезона», - заявил он.
Тем не менее, не все желающие успели выполнить обязательные задания, поэтому было принято решение о продлении возможности написать эссе или видеоинтервью, которые служат допуском к дистанционному этапу.
Помимо тех, кто наберет необходимое число баллов в тестах, в следующий этам пройдут и те, за кого голосовали граждане.
Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».
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