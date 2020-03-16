Завершается прием заявок на конкурс «Лидеры России. Политика»

Завершается регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика». Заявки принимаются до 18:00 мск 16 марта.

По состоянию на утро понедельника, 16 марта, свои заявки отправили больше 32 тысяч россиян, но не все из них выполнили условие для выхода в следующий, дистанционный, этап Конкурса.

Так, анкету заполнили только 15 969 человек, а свои достижения описали 6375 участников, загрузили видеозаписи 4291 человек. Таким образом на страницу голосования попали 4108 участников. Они и те, кто успеет выполнить условие задания, получат приглашение к дистанционному тестированию.

Как отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, целью конкурса является поиск людей, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для общественной и законотворческой деятельности. Именно с этим связан отсев недостаточно мотивированных кандидатов.

«Для нас уже привычная практика, что далеко не все участники по разным причинам выполняют задания первого этапа. И хотя интерес к Конкурсу «Лидеры России. Политика» оказался очень большим, для нас важнее мотивация конкурсантов и их готовность к общественной работе», - подчеркнул он.

Также отмечается, что все данные, которые загружаются кандидатами, становятся общедоступны – это важное отличие первого этапа конкурса. Информация публикуется на странице поддержки участников, тогда как на конкурсе управленцев доступ к этим данным имеют только организаторы.

В свою очередь председатель Экспертного совета Конкурса Павел Безручко отметил, что публичные коммуникации являются одной из шести компетенций, по которым оцениваются участники конкурса.

«Вся работа политиков строится на навыках общения в публичном пространстве, поэтому на этом этапе от участников требуется ответить на вопросы как письменно, так и устно», - заявил он.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».

