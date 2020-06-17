С 23 июня в Москве возобновится работа всех фитнес-клубов, бассейнов и ФОКов

С 23 июня может возобновиться работа всех физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов по указу мэра Москвы в рамках снятия ограничений из-за коронавируса.

В ряде районов Москвы появятся легковозводимые спорткомплексы

В среду на совещании с участием руководителя Москомспорта Алексея Кондаранцева и руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елены Андреевой представители фитнес-индустрии и руководители учреждений физической культуры и спорта Москомспорта обсудили предписания Роспотребнадзора. Также были обсуждены отраслевые руководства, включающие в себя как набор требований, так и набор рекомендаций, применение которых позволит снизить уровень эпидемиологического риска.

Напомним, ранее 1 июня к тренировкам приступили профессиональные спортсмены, а уже с 16 июня в Москве разрешено проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного объекта.

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ФОТО: anji-arena.ru
ТЕГИ:МоскваСпорт
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