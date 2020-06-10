В ряде районов Москвы появятся легковозводимые спорткомплексы.

Для стимулирования горожан к занятиям спортом в Москве действуют различные программы, появляются новые велодорожки, возводятся спортивные объекты и другие места для занятий физическими активностями. Кроме того, льготные условия для строительства коммерческих спорткомплексов и фитнес-центров действуют и на городских земельно-имущественных торгах.

Так, в ноябре 2019 года начало действовать новое постановление Правительства Москвы, согласно которому в Москве появятся новые категории некапитальных сооружений, предназначенных для занятий спортом. Право на их размещение разыгрывают через открытые аукционы. По условиям лотовой документации, договоры с победителями будут заключены на 49 лет. На предполагаемых участках предполагается размещение спортивных объектов различного формата. Важным преимуществом при этом является возможность подключения таких сооружений к сетям электроснабжения, водопровода, канализации и теплоснабжения. Эти условия позволят будущим инвесторам сократить сроки строительства в два-три раза.

В конце мая этого года состоялись аукционы на право размещения пяти легковозводимых спортобъектов. Организатором прошедших торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Прошедшие аукционы собрали суммарно 15 участников, а общая сумма сделок по итогам пяти аукционов составила 1,58 миллиона рублей.

Новые легковозводимые спортивные объекты появятся на юге, юго-востоке и востоке столицы, отметила представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.

«Два новых спортобъекта победители аукционов построят для жителей района Бирюлёво Восточное, еще один - в Чертаново Центральном. Также по одному объекту появятся на Аллее Жемчуговой в районе Вешняки и в 5-ом квартале Капотни. Кстати, самыми высококонкурентными стали лоты в районах Бирюлёво Восточное и Вешняки. На каждый из них претендовали на 4 инвестора», - заявила она.

Предполагается, что в третьем квартале 2020 года на торгах будет разыграно еще семь проектов по возведению некапитальных спортивных объектов.

