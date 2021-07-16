С 2022 года россияне смогут оформить паспорт за пять рабочих дней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сокращен срок оформления российского паспорта, а также продлен срок действия документа при необходимой замене. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Отмечается, что срок действия паспорта, который подлежит замене при достижении возраста 20 или 45 лет будет продлен до 90 дней. Ранее документ автоматически признавался недействительным, а гражданину вручалось временное удостоверение личности, с которым, например, нельзя было оформить кредит или пройти регистрацию на портале госуслуг.