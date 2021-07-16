С 2022 года россияне смогут оформить паспорт за пять рабочих дней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сокращен срок оформления российского паспорта, а также продлен срок действия документа при необходимой замене. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Отмечается, что срок действия паспорта, который подлежит замене при достижении возраста 20 или 45 лет будет продлен до 90 дней. Ранее документ автоматически признавался недействительным, а гражданину вручалось временное удостоверение личности, с которым, например, нельзя было оформить кредит или пройти регистрацию на портале госуслуг.

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Также с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта для россиян будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано оно по месту жительства или по месту пребывания.

На сегодняшний день паспорт можно оформить за 10 дней, если подать заявление по месту жительства, в противном случае – за 30 рабочих дней.

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