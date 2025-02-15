С 15 февраля на МСД изменили плату за проезд в наиболее загруженные часы

Между тем, прежние правила проезда будут действовать в 70% времени суток. Изменения затронут только будние дни в период с 7:00 до 11:00 часов утра и с 16:00 до 20:00 часов вечера. Однако все остальное время, в том числе в выходные и праздники, поездка будет бесплатной. Это касается и текущих выходных 15-16 февраля.

В сообщении напомнили, что в рамках новых правил МСД будет разделен на девять участков со своими тарифами. Стоимость проезда на каждом из участков дороги установлена в размере пяти рублей. Так, начиная с 2023 года, автомобилисты должны платить 950 рублей за суточный проезд по магистральным сетям дорог.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Госдума приняла закон о «туристских» поездах и железнодорожных маршрутах.