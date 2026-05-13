Собянин: Продолжаем вводить новый стандарт акушерско-гинекологической помощи

Правительство Москвы продолжает внедрять новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, основанный на всесторонней заботе о женском здоровье и комфорте профильного лечения. В стандарт включен полный цикл услуг, от консультаций и обследований до сопровождения в период беременности в структуре комплекса центр женского здоровья — родильный дом либо перинатальный центр — гинекологическое отделение многопрофильного стационара. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, ключевой элемент нового стандарта — центры женского здоровья с широким спектром диагностических возможностей. К концу прошлого года было открыто 16 таких центров, которые заменили традиционные женские консультации. В учреждениях обеспечены преемственность между амбулаторным и стационарным звеном, единый стандарт оснащения оборудованием и единый подход к набору специалистов, современные подходы к профилактике и лечению заболеваний, удобные цифровые решения и комфортные условия для пациенток. Важным преимуществом центров стала их доступность, пациенток принимают семь дней в неделю. Медицинскую помощь здесь могут получить жительницы Москвы всех возрастов, в том числе в центрах обеспечивают ведение беременности в комфортных условиях с широкими диагностическими возможностями и привлечением узких специалистов.

В сентябре 2024 года столица первой в России запустила проект по поддержке репродуктивного здоровья женщин «Стану мамой», который помогает женщинам 18-39 лет в планировании беременности с учетом их индивидуальных особенностей. Для москвичек стали бесплатными анализ крови на уровень антимюллерова гормона (АМГ), который показывает уровень запаса яйцеклеток, их криоконсервация, генетическая диагностика эмбрионов. На первом этапе женщинам предлагают пройти тест на определение уровня АМГ, при сниженном уровне пациентку пригласят на консультацию в центр женского здоровья и предложат комплекс мероприятий для успешного планирования беременности. В частности, женщинам доступно бесплатное сохранение яйцеклеток либо эмбрионов с помощью криоконсервации в течение двух лет в клиниках-участницах проекта. С начала реализации программы анализ на АМГ сдали свыше 322 тысяч москвичек, сегодня сформированы направления на проведение обследования более чем для 1,3 млн женщин.

Также в Москве по полису ОМС и направлению врача доступна процедура экстракорпорального оплодотворения. В прошлом году специалисты провели свыше 10 тысяч таких процедур — на 14 процентов больше, чем годом ранее.

С марта 2020 года в столице включили в структуру пренатальной диагностики неинвазивное пренатальное тестирование. Такое решение применили впервые в России. Высокоточный скрининговый метод используют для оценки риска хромосомных аномалий плода, он основан на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременных. Достоверность результата при таком тестировании составляет 99 процентов. В прошлом году исследование прошли 11 162 пациентки, высокий риск хромосомных аномалий был установлен у 361.

Кроме того, в Москве проводят расширенный неонатальный скрининг. Программу запустили в России с 2006 года для раннего выявления, лечения и профилактики инвалидности и развития врожденных заболеваний. С 2026 года массовое обследование новорожденных ведут по 38 наследственным заболеваниям, исследования выполняются в Московском центре неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы. В прошлом году было обследовано более 112,5 тысячи малышей, специалисты выявили 123 случая заболеваний. Детей поставили на диспансерный учет, им предоставляют необходимую помощь, бесплатно обеспечивают специализированными продуктами и лекарствами.

Также в столице развивают инфраструктуру для лечения детей. В сентябре 2025-го был открыт новый многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира с новейшим оборудованием, 15 суперсовременными операционными, 20 отделениями. В учреждении работает в том числе уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, позволяющий использовать методы заместительной почечной терапии для лечения новорожденных и детей до 18 лет.

Кроме того, в городе создали шесть специализированных детских центров лечения на базе многопрофильных стационаров: в Морозовской детской городской клинической больнице — центры кардиохирургии и лечения воспалительных заболеваний кишечника и печени; в ДГКБ имени З.А. Башляевой — центры лечения кардиологических заболеваний и целиакии; в ДГКБ им. Н.Ф. Филатова — центры кардиохирургии и лечения заболеваний гепатобилиарной системы и синдрома короткой кишки.

