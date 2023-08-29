С 1 сентября в российских школах начнут действовать ряд нововведений
Ряд нововведений вступит в силу в российских школах в новом учебном году. В частности, в России начнётся постепенное внедрение STEM-образования, объединяющего естественные науки, технологии, инженерное искусство и математику в единую систему, сообщает «Вечерняя Москва».
Также с 1 сентября в школах появятся новые предметы и занятия. Это профориентация в 6–11-х классах, курс «Вероятность и статистика» - в 7–11-х классах, в рамках ОБЖ - курс «Начальная военная подготовка», при этом для учеников 10–11-х классов ещё и основы управления и применения беспилотников.
В новом учебном году в российские школы вернётся серебряная медаль, которую будут вручать за особые успехи в обучении, а претендовать на неё смогут ученики, у которых в аттестате будет максимум две оценки «хорошо», а остальные — «отлично».
Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, школьники будут обязаны трудиться, и для этого не потребуется разрешение родителей. Трудовое воспитание учащихся будет проходить в ходе выполнения таких работ, как уборка класса, помощь в библиотеке, посадка деревьев на территории школы, шитье театральных костюмов.
Кроме того, изменения в 2023/2024 учебном году коснулись ОГЭ и ЕГЭ. Школьникам стала доступна дистанционная подача заявления на участие в экзаменах, а также прохождение итогового собеседования онлайн (по уважительной причине).
Не стоит забывать и о новых учебниках по истории, в которые добавлен раздел о России с 2014 года по сегодняшний день, включая специальную военную операцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru