С 1 сентября в российских школах начнут действовать ряд нововведений

Также с 1 сентября в школах появятся новые предметы и занятия. Это профориентация в 6–11-х классах, курс «Вероятность и статистика» - в 7–11-х классах, в рамках ОБЖ - курс «Начальная военная подготовка», при этом для учеников 10–11-х классов ещё и основы управления и применения беспилотников.

В новом учебном году в российские школы вернётся серебряная медаль, которую будут вручать за особые успехи в обучении, а претендовать на неё смогут ученики, у которых в аттестате будет максимум две оценки «хорошо», а остальные — «отлично».

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, школьники будут обязаны трудиться, и для этого не потребуется разрешение родителей. Трудовое воспитание учащихся будет проходить в ходе выполнения таких работ, как уборка класса, помощь в библиотеке, посадка деревьев на территории школы, шитье театральных костюмов.

Кроме того, изменения в 2023/2024 учебном году коснулись ОГЭ и ЕГЭ. Школьникам стала доступна дистанционная подача заявления на участие в экзаменах, а также прохождение итогового собеседования онлайн (по уважительной причине).

Не стоит забывать и о новых учебниках по истории, в которые добавлен раздел о России с 2014 года по сегодняшний день, включая специальную военную операцию.

