С 1 октября заявление на отпуск разрешат подавать в электронном виде

В Трудовой кодекс внесут поправки, согласно которым россияне смогут подавать заявление на отпуск в электронном виде. Как сообщает BFM, оно будет равносильно заявлению на бумаге.

Отмечается, что нововведение распространится на все компании, где официально закреплен электронный документооборот. Новые правила вступят в силу с 1 октября текущего года.

Также в кодексе появится пункт, обязывающий работодателей выплачивать отпускные минимум за три рабочих дня до отдыха сотрудника.

Ранее в ходе опроса россияне поделились планами на осенний отпуск.



