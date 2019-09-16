С 1 октября заявление на отпуск разрешат подавать в электронном виде
В Трудовой кодекс внесут поправки, согласно которым россияне смогут подавать заявление на отпуск в электронном виде. Как сообщает BFM, оно будет равносильно заявлению на бумаге.
Отмечается, что нововведение распространится на все компании, где официально закреплен электронный документооборот. Новые правила вступят в силу с 1 октября текущего года.
Также в кодексе появится пункт, обязывающий работодателей выплачивать отпускные минимум за три рабочих дня до отдыха сотрудника.
Ранее в ходе опроса россияне поделились планами на осенний отпуск.
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