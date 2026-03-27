Психолог назвала причины веры россиян в домовых

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый второй россиянин верит, что в жилищах может жить домовой, который приглядывает за порядком. Ещё 34% респондентов допускают существование леших, а 22% - русалок. Также большинство опрошенных верят в добрых божеств.

Комментируя результаты исследования, Шпагина указала, что они вызывают тревогу. По её словам, при отсутствии ощущения полного контроля над будущим, люди собирают свою «систему безопасности» из доступных элементов.

Эксперт указала, что в такие моменты главными становятся архетипы, которые были усвоены посредством фольклора, детских сказок и преданий.

«Проще верить в доброго духа... чем принимать хаотичность случайностей... Это возвращает человеку иллюзию контроля: если есть сущность, с ней можно выстроить диалог или задобрить ритуалом», — заключила специалист.

Ранее IT-компания АТОЛ провела исследование и выяснила, что в России вырос спрос на магические атрибуты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

