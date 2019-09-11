Россияне рассказали о планах на осенний отпуск
Почти треть россиян хотели бы провести осенний отпуск у моря. Об этом заявили 38% участников опроса, который провёл популярный сервис для путешественников «Туту.ру». Отмечается, что в число самых популярных направлений входят Испания, Италия, Израиль, Турция и Черногория. Кроме того, аналитики выяснили, что экскурсионные туры по Европе интересуют 14%. При этом 9% высказались за походы в лес или на рыбалку, 6% респондентов отдали предпочтение отдыху на даче, отмечает Москва 24.
Между тем, ранее стало известно, что треть россиян продолжает трудиться даже во время отпуска. В ходе поведённого опроса выяснилось, что многие наши соотечественники продолжают решать рабочие вопросы даже на пляже: они проверяют почту, а также отвечают на телефонные звонки и доделывают отчеты.
Похожую тенденцию можно наблюдать и в других странах. Работать во время отдыха продолжают не только россияне. Об этом в беседе с НСН рассказала профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская.
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