Россияне рассказали о планах на осенний отпуск

Между тем, ранее стало известно, что треть россиян продолжает трудиться даже во время отпуска. В ходе поведённого опроса выяснилось, что многие наши соотечественники продолжают решать рабочие вопросы даже на пляже: они проверяют почту, а также отвечают на телефонные звонки и доделывают отчеты.

Похожую тенденцию можно наблюдать и в других странах. Работать во время отдыха продолжают не только россияне. Об этом в беседе с НСН рассказала профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская.



