РЖД запустят поезда Йошкар-Ола - Санкт-Петербург с 28 декабря
РЖД запустят с 28 декабря поезда с маршрутом Йошкар-Ола - Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Ранее Путину во время пресс-конференции задали вопрос расширении транспортных развязок, так как из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только в Москву. Путин пообещал поговорить с руководством РЖД на этот счет и оценить связанность транспортную доступность данного региона.
Поезда с 28 декабря будут ходить через день. Отмечается, что после изучения спроса на поездки график может быть скорректирован. Билеты уже находятся в продаже.
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