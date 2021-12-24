РЖД запустят поезда Йошкар-Ола - Санкт-Петербург с 28 декабря

РЖД запустят с 28 декабря поезда с маршрутом Йошкар-Ола - Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Ранее Путину во время пресс-конференции задали вопрос расширении транспортных развязок, так как из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только в Москву. Путин пообещал поговорить с руководством РЖД на этот счет и оценить связанность транспортную доступность данного региона.

Поезда с 28 декабря будут ходить через день. Отмечается, что после изучения спроса на поездки график может быть скорректирован. Билеты уже находятся в продаже.

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ТЕГИ:Санкт-ПетербургРЖД
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