РЖД запустит скорый поезд по маршруту Самара - Петербург

Отмечается, что поезда запускаются в целях развития межрегионального туризма. Как сообщили в компании, поезд может развивать до 160 км/ч.



Время в пути по данному маршруту сократиться на несколько часов и составит 20 часов 50 минут. Поезда, согласно расписанию, будут курсировать между городами ежедневно.

