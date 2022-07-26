РЖД запустит скорый поезд по маршруту Самара - Петербург

РЖД с 5 августа запустит скорый поезд по маршруту Самара - Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что поезда запускаются в целях развития межрегионального туризма. Как сообщили в компании, поезд может развивать до 160 км/ч.

Время в пути по данному маршруту сократиться на несколько часов и составит 20 часов 50 минут. Поезда, согласно расписанию, будут курсировать между городами ежедневно.

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Фото: metalinfo.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСамараРЖД
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