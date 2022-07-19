В РЖД потребовали от ЕС снять с компании санкции
Санкции Евросоюза ограничивают возможности РЖД выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к россиянам, говорится в заявлении компании.
В частности, перевозчик указывает, что услугами компании пользуются миллионы жителей, а Евросоюзе поезда отнесли к предметам роскоши и заблокировали их поставки, а также ремонт подвижного состава. Речь идет о компании Siemens, которая прекратила поставлять и обслуживать поезда «Сапсан» и «Ласточка».
«При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный», - подчеркнули в РЖД.
Запрет на привлечение финансирования в РЖД назвали безосновательным. Все это ведет к нарушению базовых правовых принципов свободы ведения бизнеса и владения имуществом, постулированных в основополагающих документах ЕС.
РЖД сохраняет надежду на то, что Совет ЕС взвешенно рассмотрит представленные подробные доказательства нарушения международно-правовых норм, базовых принципов деятельности ЕС и внутренних противоречий в санкционных актах.
«Призывает отменить применяемые санкции», - подчеркнули в РЖД.
Ранее сообщалось, что РЖД могут освободить от штрафов за нарушение сроков доставки грузов.
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