В РЖД потребовали от ЕС снять с компании санкции

Санкции Евросоюза ограничивают возможности РЖД выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к россиянам, говорится в заявлении компании.

В частности, перевозчик указывает, что услугами компании пользуются миллионы жителей, а Евросоюзе поезда отнесли к предметам роскоши и заблокировали их поставки, а также ремонт подвижного состава. Речь идет о компании Siemens, которая прекратила поставлять и обслуживать поезда «Сапсан» и «Ласточка».

«При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный», - подчеркнули в РЖД.

Запрет на привлечение финансирования в РЖД назвали безосновательным. Все это ведет к нарушению базовых правовых принципов свободы ведения бизнеса и владения имуществом, постулированных в основополагающих документах ЕС.

РЖД сохраняет надежду на то, что Совет ЕС взвешенно рассмотрит представленные подробные доказательства нарушения международно-правовых норм, базовых принципов деятельности ЕС и внутренних противоречий в санкционных актах.

«Призывает отменить применяемые санкции», - подчеркнули в РЖД.

Ранее сообщалось, что РЖД могут освободить от штрафов за нарушение сроков доставки грузов.



