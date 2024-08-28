РЖД запустили первую в России беспилотную «Ласточку»
РЖД запустили первый в России беспилотный электропоезд «Ласточка». Как сообщает РИА Новости, он начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК).
Отмечается, что управление электричкой полностью автоматизировано и осуществляется с помощью нейросетей, благодрая чему поезд самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия
Беспилотная система соответствует третьему уровню автоматизации. Её работу, в том числе открытие и закрытие дверей, контролирует машинист, который находится в кабине «Ласточки».
«Работа всех систем «умного электропоезда» прошла испытания. Получены соответствующие сертификаты», - заключили в РЖД.
Ранее стало известно, что РЖД планирует разработать поезд с прозрачными вагонами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru