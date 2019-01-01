РЖД запустили бесплатный проезд для ветеранов ВОВ

Бесплатный проезд для ветеранов был введен в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Уточняется, что стопроцентные скидки будут распространяться не только на плацкартные вагоны, но и на все классы обслуживания пассажиров. Кроме того, сопровождающие ветеранов также смогут воспользоваться этой услугой бесплатно.

Помимо этого, участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами носильщиков и камеры хранения, а также посещать залы ожидания повышенной комфортности.

Ранее председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в День Победы рассказал НСН о проблемах и радостях фронтовиков.

