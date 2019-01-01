Пенсии ветеранам ВОВ повышены с 1 мая

Уточняется, что увеличение пенсии затронет только тех, кто проходил службу в рядах действующей армии или других силовых структур, а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков. Также доплаты полагаются тем, кто служил в разведке, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», а также гражданам, которые получили в детском возрасте инвалидность из-за ранений.

Поясняется, что повышение произойдет из-за изменений в принципах расчета пенсий для этих категорий. Соответствующее решение было принято в конце марта этого года, а уже в апреле Госдума одобрила этот законопроект. Уточняется, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено около 1 млрд рублей.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, что для определенных категорий граждан такие доплаты будут весьма ощутимы.

