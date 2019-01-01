РЖД возвращает прямое пассажирское сообщение между Москвой и Таганрогом

Прямое пассажирское сообщение между Москвой и Таганрогом начинает действовать 15 мая. Об этом сообщили в ОАО «РЖД». Отмечается, что поезда с плацкартными вагонами и вагонами-купе будут курсировать между пунктами назначения ежедневно.

Беспересадочные вагоны включат в состав поездов дальнего следования № 20/19 Москва – Ростов. В направлении Таганрога состав будет отправляться из столицы в 18:42 и прибывать на вокзал Таганрог-2 в 12:39. В обратном направлении поезд будет уходить в 13:21 и прибывать в Москву в 07:35.

Добавим, стоимость поезда в плацкартном вагоне составит от 2548 рублей, в купейном — от 3000 рублей. Подробную информацию о билетах можно узнать на официальном сайте перевозчика pass.rzd.ru.