РЖД вернут мобилизованным деньги за неиспользованные билеты
«Российские железные дороги» вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам РФ, сообщили в пресс-службе холдинга.
В сообщении говорится, что речь идёт как о поездах дальнего следования, так и о пригородных.
«Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу», - отметили в РЖД.
В пресс-службе холдинга добавили, что вернуть деньги за неиспользованные билеты смогут также граждане, которые должны были отправиться в совместную поездку с мобилизованными.
Ранее заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что жители столицы, получившие бронь от работодателя, могут свободно перемещаться по стране и выезжать за границу, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- В КПРФ раскритиковали инициативу ЛДПР об отправке военкомов на фронт
- Повестки о призыве вручают россиянам на границе с Грузией
- Пакистан готов вывести отношения с Россией на новый уровень
- Минобороны не будет требовать принудительного возвращения россиян
- Собянин присвоил имя Жириновского улице на западе Москвы
- РСПП призвал расширить список отсрочек от частичной мобилизации
- Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году
- Путин дал российское гражданство французскому актеру из «Форта Боярд»
- РЖД вернут мобилизованным деньги за неиспользованные билеты
- Оператор «Северных потоков» заявил о разрушениях сразу на трех нитках системы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru