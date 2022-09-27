РЖД вернут мобилизованным деньги за неиспользованные билеты

«Российские железные дороги» вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам РФ, сообщили в пресс-службе холдинга.

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В сообщении говорится, что речь идёт как о поездах дальнего следования, так и о пригородных.

«Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу», - отметили в РЖД.

В пресс-службе холдинга добавили, что вернуть деньги за неиспользованные билеты смогут также граждане, которые должны были отправиться в совместную поездку с мобилизованными.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что жители столицы, получившие бронь от работодателя, могут свободно перемещаться по стране и выезжать за границу, сообщает RT.

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