РЖД снизили стоимость билетов на «Сапсан» на Новый год

РЖД заморозил стоимость билетов на поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Петербургом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы холдинга Ивана Колесникова.

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Уточняется, что цены будут заморожены накануне и в первый день нового года. Данное правило распространяется на экономкласс по заниженной фиксированной стоимости.

Тариф будет зависеть только от категории места. Так, стоимость билета на поезда с отправлением после 19:00 31 декабря обойдется от 2023 рублей, до 11:00 1 января - от 2024 рублей.

Поездка в базовом классе стартует от 1830 рублей.

Ранее РЖД анонсировал запуск более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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