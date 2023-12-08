РЖД снизили стоимость билетов на «Сапсан» на Новый год
РЖД заморозил стоимость билетов на поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Петербургом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы холдинга Ивана Колесникова.
Уточняется, что цены будут заморожены накануне и в первый день нового года. Данное правило распространяется на экономкласс по заниженной фиксированной стоимости.
Тариф будет зависеть только от категории места. Так, стоимость билета на поезда с отправлением после 19:00 31 декабря обойдется от 2023 рублей, до 11:00 1 января - от 2024 рублей.
Поездка в базовом классе стартует от 1830 рублей.
Ранее РЖД анонсировал запуск более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru