Россиянам предложили выбрать название для аналога электропоезда «Ласточка»
ОАО «РЖД» объявило о начале поставок нового электропоезда ЭС104. В пресс-службе компании отметили, что это аналог электропоезда «Ласточка», но полностью собранный из отечественных компонентов.
На официальном портале компании было запущено голосование, в рамках которого россиянам предлагается выбрать название для нового электропоезда. Есть шесть вариантов: Аметист, Байкал, Ирбис, Ласка, Уралочка и Финист. Также можно предложить своё название.
«Голосование продлится по 11 декабря включительно», - уточнили в «РЖД».
Полностью российский электропоезд ЭС104 был представлен в июле 2023 года в рамках выставки «Иннопром». Он состоит из пяти вагонов и вмещает 416 пассажиров, тогда как у «Ласточки» только 346 посадочных мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Последний стратегический бомбардировщик США покинул Британию
- Власти Кубани призвали не использовать фейерверки на Новый год
- Путин принял к исполнению послания с «Ёлки желаний»
- Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей
- Россиянам предложили выбрать название для аналога электропоезда «Ласточка»
- Матвиенко заявила о необходимости ввода акцизов на медицинский спирт
- Лобода анонсировала выпуск новой песни на русском языке
- Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
- Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов
- Курс доллара поднялся до 91 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru