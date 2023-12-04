Россиянам предложили выбрать название для аналога электропоезда «Ласточка»

На официальном портале компании было запущено голосование, в рамках которого россиянам предлагается выбрать название для нового электропоезда. Есть шесть вариантов: Аметист, Байкал, Ирбис, Ласка, Уралочка и Финист. Также можно предложить своё название.

«Голосование продлится по 11 декабря включительно», - уточнили в «РЖД».

Полностью российский электропоезд ЭС104 был представлен в июле 2023 года в рамках выставки «Иннопром». Он состоит из пяти вагонов и вмещает 416 пассажиров, тогда как у «Ласточки» только 346 посадочных мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».