Россиянам предложили выбрать название для аналога электропоезда «Ласточка»

ОАО «РЖД» объявило о начале поставок нового электропоезда ЭС104. В пресс-службе компании отметили, что это аналог электропоезда «Ласточка», но полностью собранный из отечественных компонентов.

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На официальном портале компании было запущено голосование, в рамках которого россиянам предлагается выбрать название для нового электропоезда. Есть шесть вариантов: Аметист, Байкал, Ирбис, Ласка, Уралочка и Финист. Также можно предложить своё название.

«Голосование продлится по 11 декабря включительно», - уточнили в «РЖД».

Полностью российский электропоезд ЭС104 был представлен в июле 2023 года в рамках выставки «Иннопром». Он состоит из пяти вагонов и вмещает 416 пассажиров, тогда как у «Ласточки» только 346 посадочных мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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