Между Сочи и Гагрой протестировали первую «Ласточку»

Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд «Ласточка». Об этом сообщается на сайте Абхазской железной дороги.

У компании имеется договоренность ОАО РЖД о запуске железнодорожного сообщения.

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Гендиректор РУП «АЖД» Арсоу Читанава заявил, что тестовая поездка была проведена удачно.

Не стоит говорить, что «Ласточка» начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год, отметил представитель абхазской стороны. Переговоры и запуске железнодорожного сообщения будут продолжаться.

Представитель абхазской стороны призвал не ожидать регулярных рейсов «Ласточки» уже завтра, это может случиться в следующем году. Стороны продолжат переговоры, заключил Читанава.

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ФОТО: РИА Новости
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